رئيس أركان القوات الروسية ونظيره الفرنسي يبحثان تطورات الوضع في أوكرانيا

أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف محادثة هاتفية مع رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية تييري بوركار، بحثا فيها تطورات الوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان للجيش الروسي أنه "في 4 مارس، أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع الجنرال فاليري غيراسيموف محادثات هاتفية مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية الجنرال تييري بوركار".

وأضاف البيان أنه جرت خلال المكالمة "مناقشة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا".

المصدر: RT