الكرملين يشكك في السلامة العقلية للسيناتور الأمريكي غراهام بعد تصريحه المتعلق ببوتين

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على تصريحات السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال بيسكوف للصحفيين: "من الصعب جدا العثور على الكلمات المناسبة. وبالطبع في هذه الأيام لا يتمكن الجميع من الحفاظ على عقل سليم".

وجاء تعليق بيسكوف ردا على دعوة السيناتور الأمريكي لاغتيال بوتين خلال مقابلة تلفزيونية مساء الخميس.

وتفوه غراهام في حوار مع قناة "فوكس نيوز" بعبارات صريحة وصادمة حرض فيها على اغتيال الرئيس الروسي، ولم يكتف بذلك، إذ نشر بعد المقابلة سلسلة تغريدات حرض فيها مجددا بحماس أكبر على مثل هذا الفعل الإجرامي.

يذكر أن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف كان شدد على أن تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب، وقال في هذا السياق: "درجة رهاب روسيا والكراهية في الولايات المتحدة لروسيا خارج نطاقها".

المصدر: RT