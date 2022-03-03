كييف: الوفد الأوكراني في طريقه لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع روسيا

أفاد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بأن الوفد الأوكراني في طريقه لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع روسيا.

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وصرح الوفد الأوكراني بأنه سيبدأ مفاوضات مع وفد موسكو "في غضون ساعتين"، وفق ما نقلته وكالة "تاس الروسية.

وقال عضو بالوفد الأوكراني إن "الحد الأدنى" لبرنامج المفاوضات مع روسيا يتعلق بمسألة الممرات الإنسانية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعرب في وقت سابق من اليوم عن استعداد روسيا للتفاوض، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار العملية العسكرية حتى نزع سلاح أوكرانيا.

المصدر: "تاس"