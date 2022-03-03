الكرملين: بوتين سيترأس اليوم اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيترأس اليوم الخميس اجتماعا للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي.

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قال أمام الصحفيين: "من المخطط أن يجري اليوم اجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن. لا نستبعد أن يلقي الرئيس خطابا في بداية هذا اللقاء. سيتم بثه".

وقال إن بوتين قد يعلق في خطابه على وقوع ضحايا بين العسكريين الروس في أوكرانيا، الأمر الذي أعلنته وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء. وأفادت الوزارة بمقتل 498 عسكريا روسيا وإصابة 1597 أثناء مشاركتهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ودقق: "بصراحة نأمل بأن يعبر الرئيس عن موقفه من ذلك في بداية الاجتماع مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن".

وذكر أنه من المخطط أن يجري بوتين اليوم أيضا عدة مكالمات هاتفية دولية، مشيرا إلى أن رئيس البلاد يعمل حاليا في مقره في نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.

المصدر: تاس