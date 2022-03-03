الخارجية الروسية تصف تصريحات بايدن عن "قطع العلاقات" بأنها محاولة ترهيب

وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن قطع العلاقات بالكامل مع موسكو بأنها محاولة لترهيب روسيا.

إقرأ المزيد

وأشار ريابكوف في مقابلة مع قناة "أر بي سي" إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة لا أحد يقطعها، مشددا على أن تصريحات الرئيس الأمريكي بهذا الشأن ما هي إلا "محاولة أخرى لترهيبنا لكننا لا نستسلم للترهيب، أكرر وأؤكد. نعمل بثقة وهدوء، وأمامنا مهام محددة سوف نتعامل معها".

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن صيغ الحوار ومكوناته تعتمد على تفاصيل المهام التي تقف أمام الولايات المتحدة وروسيا.

وشدد ريابكوف على أن "لضربة التي وجهت إلى كامل هيكل العلاقات مع روسيا تتمثل في أن عواقب ما يحدث يتعين تحليلها والتعامل معها لبعض الوقت. يجب ألا تكون هناك أوهام هنا، لقد مضت الولايات المتحدة إلى تصعيد خطير، وجرّت حلفاءها وأتباعها إليه، وتواصل جهود الغطرسة بطريقة مباشرة والتهديد بالضغط على من يستمع إلى موقفنا، الذين هم على استعداد لفهم أسباب ودوافع ما يحدث في أوكرانيا ".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم 24 فبراير في سياق رد على طلب لوصف العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي: "في الوقت الحالي، يمكننا القول إن العلاقات مقطوعة تماما".

المصدر: إنترفاكس