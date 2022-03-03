بايدن يشيد بقرار الأمم المتحدة إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان له: "لأول مرة منذ 40 عاما، عقد مجلس الأمن جلسة طارئة للجمعية العامة في إطار آلية الاتحاد من أجل السلام ردا على حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا".

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وأضاف أن "هذه الخطوة الاستثنائية من المنظمة تظهر مدى الغضب العالمي من هجوم روسيا المروع على دولة مجاورة ذات سيادة، وأظهرت وحدة عالمية غير مسبوقة".

وأشار إلى أن "الغالبية العظمى من الدول حول العالم تدين" العملية العسكرية الروسية.

وأضاف أن "الغالبية العظمى من الدول تدرك أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يهاجم أوكرانيا فحسب، بل يهاجم أسس السلام والأمن العالميين وكل ما تمثله الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن هذه الدول "تدرك أننا إذا لم نتصدى لروسيا، فلن يؤدي ذلك إلا لمزيد من الفوضى والعدوان في العالم"، معتبرا أن "روسيا أصبحت معزولة، بدعم من أربع دول وحشية وسلطوية فقط".

وأردف قوله: "أشيد بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة لعقد هذه الدورة التاريخية، فالتصويت يكشف عن عزلة بوتين، كما أنه يحمل بيلاروسيا المسؤولية عن مشاركتها غير المقبولة في هذه الحرب".

وتابع: "العالم يرفض أكاذيب روسيا، يمكننا جميعا رؤية ما يحدث في أوكرانيا بأم أعيننا، وروسيا مسؤولة عن الانتهاكات المدمرة لحقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الدولية التي نراها تتكشف في أوكرانيا، لا مجال للأعذار والمراوغة فروسيا هي المسؤولة".

وأضاف: "لقد تأسست الأمم المتحدة لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وكما قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، هذا يكفي".

وختم بيانه: "يجب علينا معا أن نحاسب روسيا على أفعالها، وسنثبت أن الحرية تنتصر دائما على الطغيان".

المصدر: RT