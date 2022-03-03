لجنة التحقيقات الروسية توجّه بتوثيق جرائم المرتزقة في أوكرانيا

وجه رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين بتوثيق ضلوع المرتزقة الأجانب في الجرائم على أراضي أوكرانيا.

وجاء في بيان للجنة التحقيقات أن باستريكين "وجه محققي الجهاز المركزي للجنة بتحديد هوية وجنسيات المرتزقة الذين يصلون إلى أوكرانيا وتوثيق ضلوعهم في الجرائم هناك".

وأضاف البيان أن ذلك يهدف إلى محاسبة مرتكبي الجرائم وفقا للقانون الجنائي الروسي الذي ينص على عقوبة أقصاها السجن 15 عاما على القتال في صفوف الزمر المسلحة.

وأشارت لجنة التحقيقات الروسية إلى أن المعلومات من المصادر المفتوحة تدل على وصول مرتزقة أجانب إلى أوكرانيا لدعم قوات كييف هناك.

المصدر: نوفوستي