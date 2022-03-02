"السترات الصفراء" في فرنسا تشكر قناة RT France على حيادها في نقل المعلومة والأحداث

وجهت حركة "السترات الصفراء" الفرنسية يوم الأربعاء رسالة شكر ودعم لقناة RT France على حيادها في نقل المعلومة والأحداث، وذلك بعد حظر الاتحاد الأوروبي قنوات RT رسميا في التكتل.

وقالت حركة "السترات الصفر" إن التغطية والبث المباشر اللذين خصصتها القناة لنضالنا كل يوم سبت كانت دائما عادلة ومحترمة.

وأضاف في غريدة على "تويتر": "شكرا لكم.. كل الدعم لفريق RT France بأكمله وزينيا فيدوروفا".

Les émissions et les directs que cette chaîne dédiait à notre lutte tout les samedis ont toujours été équitables et respectueuses.



Remerciements et soutien à toute l’équipe de RT France et à Xenia Fedorova 💚 #MerciRTFrance#GiletsJaunespic.twitter.com/VsT3c2KIF3 — Les Gilets Jaunes (@GiletsJaunesFr_) March 2, 2022

TRISTESSE 😌



Tout notre soutien a Xenia Fedorova et a tous les salariés de RT France. Courage ♥️ #LesGiletsJaunes#Solidarité#LibertéDexpressionpic.twitter.com/iohR2SGQ9j — Les Gilets Jaunes (@GiletsJaunesFr_) March 2, 2022

وتوقفت رسميا يوم الأربعاء قناة RT France عن البث في أوروبا بعد إعلان الاتحاد حظر قناة RT ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي رسميا والبعثة الفرنسية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حظر بث "سبوتنيك" و"RT"، في الاتحاد الأوروبي.

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وقالت RT France في مقال نشر على الموقع الرسمي: "في تناقض تام مع مبادئ الحق في المعلومات وحرية الصحافة، يشكل هذا القرار سابقة خطيرة لحرية التعبير في فرنسا ولحصول المواطنين على المعلومات الكاملة".

وأضافت "أنه وبدون أي أساس قانوني ودون تقديم دليل على الأخطاء التي تتهمنا بارتكابها وبدون إجراءات، فرضت الحكومة الفرنسية رقابة على وسائل الإعلام التي لا يحبذ خطها التحريري ليس فقط منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا ولكن بشكل عام لتغطيتنا للأخبار، كما يتضح من تغطيتنا لحركة السترات الصفراء على سبيل المثال".

وأفادت بأن الحظر 180 موظفا بما في ذلك هيئة التحرير المكونة من أكثر من 100 صحفي فرنسي يحملون بطاقة صحفية فرنسية، وأيضا يهدد وصول الأوروبيين إلى وجهات نظر متعددة حول الأخبار الوطنية والدولية.

وأكدت إدارة القناة أنه ومنذ إنشائها خضعت القناة التي لديها اتفاق مع الجهة المنظمة (ARCOM / ex-CSA) وفقا للقانون، للتدقيق وكانت عرضة لضغوط لا حصر لها، ومع ذلك لم يتم معاقبة RT France من قبل المنظم، ولم تتم مقاضاتها لنشرها معلومات كاذبة، لقد ظلت دائما وفية لواجبها وعرضت جميع وجهات النظر والسماح للمواطنين بتشكيل رأيهم الخاص بعيدا عن وسائل الإعلام التقليدية.

ودعت RT لتوقيع عريضة نشرت على موقع change.org تحت عنوان "لا للحظر المفروض على RT France، نعم للحق في المعلومات!".

ووقع إلى حد الآن أكثر من 15 ألف شخص عريضة المساندة لقناة RT France.

المصدر: RT