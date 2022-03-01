أنقرة: موسكو وافقت على سحب طلب تقدمت به للسماح بمرور بعض سفنها الحربية عبر البوسفور
Globallookpress
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن موسكو وافقت على سحب طلب كانت تقدمت به لأنقرة للسماح لبعض سفنها الحربية غير التابعة لأسطول البحر الأسود بالمرور عبر البوسفور.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر": أردنا من روسيا أن تسحب طلبها بالسماح لبعض سفنها غير المسجلة في أسطول البحر الأسود بالمرور عبر البوسفور والدردنيل"، مشيرا إلى أن موسكو وافقت على ذلك.
وكان الوزير التركي أعلن أن تركيا لن تسمح بمرور السفن الحربية عبر البوسفور، وأنه تم إخطار جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود.
المصدر: "نوفوستي"
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