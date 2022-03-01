رئيس القرم يقترح إعدام كل من يثبت ضلوعه في تعذيب الجنود الروس بأوكرانيا
Globallookpress Zamir Usmanov
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طالب رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف بتطبيق عقوبة الإعدام على الضالعين في تعذيب الجنود الروس في أوكرانيا، والقيادة الأوكرانية التي تتغاضى عن ذلك.
وكتب أكسيونوف في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "أعتقد أنه بحق جميع من شاركوا في تعذيب جنودنا، بمن فيهم القادة وصولا إلى وزير الدفاع والرئيس الأوكراني اللذين سمحا بذلك من بعدم اتخاذهم أي خطوات لمنع ذلك... يجب أن تصدر أحكام عليهم بالإعدام".
وأضاف: "من ناحية العدالة، لكان من الصائب أن يتعرضوا لنفس أساليب التعذيب التي استخدموها ضد أسرانا".
وأكد أن "روسيا تتعامل مع الأسرى من الضباط والجنود الأوكرانيين بإنسانية".
المصدر: تاس
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