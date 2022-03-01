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لجنة التحقيقات الروسية: ازدياد حصيلة القتلى والجرحى بين المدنيين في دونباس نتيجة القصف الأوكراني

أخبار روسيا

لجنة التحقيقات الروسية: ازدياد حصيلة القتلى والجرحى بين المدنيين في دونباس نتيجة القصف الأوكراني
Sputnik Ilya Pitalev
آثار القصف الأوكراني في بلدة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أنها تتحرى في حوادث تعرض بلدات منطقة دونباس لقصف قوات كييف المنسحبة، وازدياد عدد القتلى والجرحى بين المدنيين هناك بشكل يومي.

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وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء أشارت اللجنة إلى تنامي كثافة وقسوة عمليات القصف التي تستهدف بها قوات الجيش وغيرها من التشكيلات العسكرية الأوكرانية الأهداف غير العسكرية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وبينها منازل سكنية ومستشفيات ومدارس وخطوط أنابيب للغاز والمياه وغيرها من المرافق العامة المدنية.

وذكرت اللجنة أن العسكريين الأوكرانيين يتصرفون بتعمد، متجاهلين قواعد القانون الدولي، التي تجرم التعامل القاسي مع السكان وخوض القتال باستخدام وسائل وطرق محظورة دوليا، الأمر الذي دفع اللجنة إلى فتح ملفات جنائية بناء على هذه التهم.

وأضافت اللجنة أن مثل هذه الجرائم تشكل انتهاكا كبيرا للقانون الدولي وخاصة بنود اتفاقية جنيف من العام 1949 حول حماية المدنيين أثناء الحرب.

المصدر: "تاس"

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