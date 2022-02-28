الكرملين: أمر بوتين بفرض التأهب بقوات الردع الاستراتيجي واضح ولا يحمل مغزى آخر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن أمر الرئيس فلاديمير بوتين، بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة واضح وصريح.

وردا على أسئلة الصحفيين حول المهام التي حددها رئيس الدولة للقوات الإستراتيجية، أشار ممثل الكرملين، إلى أن أمر بوتين لا يحتاج إلى تفسير.

وأضاف: "ما الذي تريدون فهمه هنا؟ لا يوجد معنى ثان ولا فهم مزدوج، فهو يقول بوضوح: يجب على قوات الردع الاستراتيجي الانتقال إلى نظام مناوبة قتالية خاص. هذا أمر كامل وشامل بشكل مطلق من جانب القائد الأعلى".

وأحال بيسكوف السؤال عن الأشكال المختلفة لأنظمة المناوبة القتالية إلى وزارة الدفاع. وقال بيسكوف: "ليس من اختصاص الإدارة الرئاسية الحديث عن أنماط المناوبة في قوات الصواريخ الاستراتيجية".

إقرأ المزيد

المصدر : تاس