 
مباشر

جهاز الأمن الفدرالي الروسي يحذر من نشاط الاستخبارات الأوكرانية

أخبار روسيا

جهاز الأمن الفدرالي الروسي يحذر من نشاط الاستخبارات الأوكرانية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/shrf

أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بأن أعدادا متزايدة من المواطنين الأوكرانيين يبلغون عن محاولات من قبل الاستخبارات الأوكرانية لتجنيد الرعايا الأوكرانيين في روسيا.  

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا لمسلحي تنظيم
الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا لمسلحي تنظيم "داعش"

وأوضح جهاز الأمن الاتحادي الروسي في العاصمة موسكو أن هذه المحاولات تحاول استخدام الأوكرانيين في عمليات تجسس وتخريب داخل روسيا.

ودعا الأمن الفدرالي الروسي إلى الإبلاغ عن الاتصالات بالأشخاص الذين يمكن أن تستخدمهم الاستخبارات الأوكرانية للقيام بأنشطة ضد أمن روسيا.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي: "نلفت الانتباه إلى أن نقل المعلومات أو جمعها، بناء على تعليمات من الاستخبارات الأجنبية أو أشخاص يعملون لمصلحتها، لاستخدامها ضد أمن الاتحاد الروسي يشكل جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي لروسيا (التجسس)، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.. ويعفى الشخص في الوقت نفسه من المسؤولية الجنائية عن ارتكاب الجريمة المحددة، إذا أخطر طواعية السلطات وفي الوقت المناسب، أو ساهم بطريقة أخرى في منع المزيد من الإضرار بمصالح الاتحاد الروسي".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا