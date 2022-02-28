تتار القرم يتوجهون بطلب للرئيس الشيشاني رمضان قديروف

ناشد رئيس الحكم الذاتي الإقليمي القومي والثقافي لتتار القرم، إيفاز عمروف، الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على منظمي حصار شبه الجزيرة في أوكرانيا.

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وقال رئيس الحكم الذاتي الإقليمي القومي والثقافي لتتار القرم: أود أن أتوجه بشكل خاص إلى رئيس الشيشان، رمضان قديروف. أرجوكم بحرارة ألا تغيبوا عن الأنظار وأن تتخذوا إجراءات لاحتجاز النازيين الرئيسيين من بين ممثلي المجلس الذين فروا من شبه جزيرة القرم في عام 2014، وهم رفعت تشوباروف، لينور إسلاموف، مصطفى دجيميليف، آيدر مجدابايف، إسكندر بارييف"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص متورطون في تنظيم حصار المياه والطاقة والغذاء المفروض على شبه جزيرة القرم، وأنهم يجب أن يمثلوا أمام القضاء، مؤكدا أن تتار القرم يؤيدون تماما قرار الرئيس الروسي بالقضاء على النازية في أوكرانيا.

وكان قديروف قد نشر في وقت سابق على حسابه في "تلغرام" عدة مقاطع فيديو لعسكريين من الشيشان، يفترض أنهم يشاركون في العملية الروسية الخاصة بنزع السلاح في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي