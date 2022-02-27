موسكو: سنبذل قصارى جهدنا لجعل أوكرانيا دولة ذات سيادة
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شدد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين على أن موسكو ستبذل قصارى جهدها حتى تصبح أوكرانيا دولة مسالمة وحرة وديمقراطية وذات سيادة.
وقال فولودين في تصريح على قناته عبر تطبيق "تلغرام": "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تصبح أوكرانيا دولة مسالمة وحرة وديمقراطية وذات سيادة، وأن تحقق روسيا الأمن لمواطنيها".
وكان فولودين أكد في 24 فبراير الحالي أن الولايات المتحدة اختارت أوكرانيا نقطة لفرض التصعيد ضد روسيا وبيلاروس، وتكمن خطورة ذلك باحتمال انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".
المصدر: "نوفوستي"
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