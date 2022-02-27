بالفيديو.. بوتين يزور موقع تشييد المركز الجوفضائي الموحد غربي موسكو

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقع تشييد المركز الفضائي الجوي الموحد غربي موسكو، مشيدا بجهود العاملين هناك وأهمية المشروع لقطاع الصواريخ الفضائية والعسكرية.

وقال بوتين مخاطبا عمال الموقع: "مؤخرا أخبرني عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بشكل مفصل عن الخطط التي اعتمدناها هنا، سواء لصالح المدينة أو صناعة الصواريخ والفضاء الروسية".

وأضاف: "الخطط جبارة حقا، ومهمة للبلاد ككل، وليس فقط لحقل الصواريخ وصناعات الفضاء"، مشيرا إلى أنه قرر زيارة الموقع فورا ليطلع على سير أعمال التشييد فيه.

وبعد اطلاعه على تقرير سوبيانين ورئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين حول سير أعمال البناء، توجه بوتين إلى العمال قائلا: "الكثيرون يحسدون من يعملون هنا، لأهمية هذا الموقع وروعته".

وتابع: "لسوء الحظ، لا أستطيع أن أصافحكم، على الرغم من أنني أرغب بذلك بشدة.. أود أن أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في إتمام هذا المشروع الضخم".

ولفت إلى أن هذا المشروع لن يكون فقط لصناعة الصواريخ والصناعات الفضائية، بل سيكون مركزا للتكنولوجيا المتطورة في موسكو، لافتا إلى أن البلاد بأكملها بحاجة إليه.

المصدر: "نوفوستي"