اليابان تعلن انضمامها إلى عقوبات ضد بوتين والقيادة الروسية

أفاد رئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، بأن طوكيو ستفرض عقوبات ضد القيادة الروسية، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، في خطوة شبيهة بالعقوبات الغربية.

وقال كيشيدا "لم يعد بإمكان المجتمع الدولي الحفاظ على العلاقات مع روسيا كما كان الحال من قبل. ومن وجهة النظر هذه، قررت اليابان فرض عقوبات مثل تجميد الأصول على ممثلي السلطات الروسية، بما في ذلك الرئيس بوتين".

وأضاف أن اليابان ستنضم إلى الدول الغربية في قضية فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" الدولي بين البنوك.

وتابع كيشيدا قائلا إن "بيانا صدر صباح اليوم عن دول غربية يقول إنه سيتم اتخاذ إجراءات لعزل روسيا عن النظام المالي الدولي والاقتصاد العالمي، بما في ذلك عزل بنوك روسية معينة عن نظام "سويفت". وستنضم اليابان إلى هذه الجهود".

المصدر: "تاس"