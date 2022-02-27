الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا لمسلحي تنظيم "داعش"

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأحد، أنه أحبط هجوما إرهابيا في مقاطعة كالوغا، كان يتم إعداده بتوجيه من مسلحي تنظيم "داعش".

وأوضح الجهاز الأمني في بيان أن الهجوم المحبط "تم تدبيره من قبل مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى".

وتمت خلال العملية مصادرة مكونات عبوة ناسفة ومتفجرات وذخائر في مخبأ بالمنطقة المجاورة لعنوان السكن الذي استأجره الجاني.

كما عثر رجال الأمن في هاتفه المحمول على مراسلات مع عناصر من تنظيمات إرهابية تكشف نواياه الإجرامية.

المصدر: "تاس"