البطريرك يحث على حماية الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين من التأثير الخارجي

قال راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، إنه يجب حماية الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين من التأثيرات والأعمال الخارجية التي يمكن أن تهدم هذه الوحدة.

وأضاف بطريرك موسكو وعموم روسيا: "ليحمي الرب ويحفظ كنيستنا في وحدة ، ليحمي الرب الشعوب التي هي جزء من الفضاء المشترك للكنيسة الأرثوذكسية الروسية من الصراع الداخلي. لا يجوز السماح للقوى الخارجية المظلمة والمعادية بأن تخدعنا، يجب أن نفعل كل شيء للحفاظ على السلام بين شعوبنا وفي نفس الوقت حماية وطننا التاريخي المشترك من كل تلك المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تدمر هذه الوحدة".

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ونوه البطريرك، بالظروف الصعبة التي تعيشها الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو. وقال البطريرك إنه صلى وتضرع للرب لكي يحمي رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المطران أونوفري والأسقفية بأكملها وشعب أوكرانيا المؤمن، وليمنحهم الرب "القوة والحكمة من أجل خدمة شعبهم بأمانة وصدق، بما في ذلك المساهمة في السلام بكل الطرق الممكنة".

المصدر: تاس