واشنطن تعلن انضمامها إلى المفوضية الأوروبية ودول غربية أخرى في عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضمام واشنطن إلى المفوضية الأوروبية ودول غربية أخرى في فصل بعض بنوك روسيا عن نظام "سويفت" وفرض عقوبات مالية جديدة.

وقال بلينكن في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "نتيجة حرب بوتين على أوكرانيا، ننضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا لضمان فصل البنوك الروسية الرئيسية الخاضعة للعقوبات عن نظام "سويفت"، وفرض قيود على البنك المركزي الروسي، وتقييد وتجميد أصول الروس الخاضعين للعقوبات".

As a result of Putin’s war on Ukraine, we join with leaders of EU, France, Germany, Italy, UK and Canada to ensure key sanctioned Russian banks are disconnected from SWIFT, impose restrictions on Russian Central Bank, and further identify and freeze assets of sanctioned Russians. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 27, 2022

المصدر: RT