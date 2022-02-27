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واشنطن تعلن انضمامها إلى المفوضية الأوروبية ودول غربية أخرى في عقوبات جديدة ضد روسيا

أخبار روسيا

واشنطن تعلن انضمامها إلى المفوضية الأوروبية ودول غربية أخرى في عقوبات جديدة ضد روسيا
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضمام واشنطن إلى المفوضية الأوروبية ودول غربية أخرى في فصل بعض بنوك روسيا عن نظام "سويفت" وفرض عقوبات مالية جديدة.

وقال بلينكن في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "نتيجة حرب بوتين على أوكرانيا، ننضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا لضمان فصل البنوك الروسية الرئيسية الخاضعة للعقوبات عن نظام "سويفت"، وفرض قيود على البنك المركزي الروسي، وتقييد وتجميد أصول الروس الخاضعين للعقوبات".

المصدر: RT

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