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بوتين يبحث في الكرملين مع رئيس الوزراء الباكستاني التعاون الثنائي والوضع في جنوب آسيا

أخبار روسيا

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في موسكو التعاون الثنائي والوضع في جنوب آسيا.

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وأوضح الموقع الإلكتروني للإدارة الرئاسية الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء باكستان عمران خان بحثا المسائل الرئيسة للتعاون الثنائي، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك الوضع في جنوب آسيا.

وقالت إفادة بهذا الشأن أن "قائدي البلدين يناقشان القضايا الرئيسة للتعاون الثنائي. كما تجري عملية تبادل لوجهات النظر حول الموضوعات الإقليمية الرئيسة، بما في ذلك الوضع في جنوب آسيا".

يشار إلى أن زيارة رئيس الحكومة الباكستانية إلى موسكو تعد الأولى منذ 23 عاما، وكانت آخر مرة زار فيها رئيس وزراء باكستان روسيا في مارس 1999، وحينها كان نواز شريف يشغل هذا المنصب.

المصدر: نوفوستي

 

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