الكرملين: توقيع الاتفاقيتين مع دونيتسك ولوغانسك جرى خلال بث تسجيل خطاب بوتين

أوضح الكرملين أن توقيع الوثائق حول اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جرى خلال بث تسجيل خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الخصوص إلى المواطنين.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه بعد اجتماع بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي مساء أمس الاثنين، "كان هناك العديد من الاتصالات المنفردة، وتلاها العمل على صياغة نص الوثيقة. من ثم جرى تسجيل خطاب الرئيس إلى المواطنين الروس، وبث هذا التسجيل، وتم التوقيع أثناء عملية البث".

وأضاف أن لقطات توقيع الوثائق تم بثها فور انتهاء بث خطاب بوتين، نافيا تقارير بأن تسجيل مراسم التوقيع جرى قبل اجتماع مجلس الأمن.

ومساء أمس الاثنين 21 فبراير أعلن بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم التوقيع مع رئيسيهما دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، على اتفاقيتين حول الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة.

المصدر: "تاس"