الطوارئ الروسية ترسل 228 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مواطني دونباس الذين تم إجلائهم

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تسليم 228 طنا من المساعدات الإنسانية، المخصصة من الاحتياطي الفيدرالي، لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين الذين تم إجلاؤهم من هناك إلى روسيا.

وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية أنها ستقوم بتسليم 228 طنا من المساعدات الإنسانية، من الاحتياطي الفيدرالي الروسي، لسكان دونيتسك ولوغانسك (الدونباس) الذين جرى إجلاؤهم من هناك إلى أراضي روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، ستصل في المستقبل القريب قافلة محملة بشحنات إنسانية إلى منطقة روستوف التي جرى نقل بعض مواطني الدنباس إليها.

في يوم الجمعة، 18 فبراير، أعلنت السلطات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، إجلاء المدنيين إلى روسيا، ولا سيما إلى منطقة روستوف ، بسبب التهديد المتزايد للأعمال العدائية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية التي تستهدف مناطقهم السكنية.

المصدر: تاس