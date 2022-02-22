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تواصل إجلاء الآلاف من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وسط استمرا ر القصف العنيف من قبل الجيش الأوكراني

أخبار روسيا

تواصل إجلاء الآلاف من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وسط استمرا ر القصف العنيف من قبل الجيش الأوكراني
Sputnik
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تستمر عمليات إجلاء المدنيين من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا، الذين بلغت أعدادهم عشرات الآلاف، في ظل استمرار القوات المسلحة الأوكرانية قصف المناطق السكنية في الجمهوريتين.

وتم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من هناك إلى الأراضي الروسية المجاورة في يوم واحد، وأفاد تقرير مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف المجاورة: "أبلغت إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمنطقة روستوف أنه خلال اليوم الماضي، عبر أكثر من 20000 مواطن من أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الحدود عبر نقاط التفتيش".

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وبلغ مجموع الذين تم إجلاؤهم من جمهورية لوغانسك في أربعة أيام اكثر من 48.8 ألف شخص، معظمهم أطفال ونساء، بينهم 12324 طفلا.

في وقت سابق، أعلنت قيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الإجلاء المؤقت لمواطنيهما إلى منطقة روستوف الروسية، في ضوء التصعيد والقصف العنيف من قبل الجيش الأوكراني للمناطق السكنية والمرافق العامة في دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

وأبدت الكثير من المناطق الروسية استعدادها الكامل لتقديم المساعدات اللازمة لاستقبال اللاجئين من منطقة دونباس.

المصدر: RT

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