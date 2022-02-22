برلماني روسي: روسيا مستعدة لأي عقوبات بسبب دونباس

قال عضو مجلس الدوما الروسي، ميخائيل شيريميت، إن العقوبات الجديدة التي تعتزم الدول الغربية فرضها بسبب الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك لن تخيف روسيا، فالبلاد مستعدة لأي تطور للأحداث.

وقال شيريميت لوكالة "نوفوستي": "لسنا خائفين من هذه العقوبات. روسيا مستعدة لأي تطور في الأحداث، حتى لو لم يشك في ذلك من يسمون شركاؤنا الغربيون".

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وتابع قائلا:"من المحزن للغاية أن الدول الغربية، التي طالما تظاهرت بأنها معقل للديمقراطية، هي اليوم الجانب الذي يدعم العدوان والإرهاب وقتل المدنيين".

وأضاف: "لا يمكن تخويفنا من العقوبات. عندما تكون صحة المواطنين وحقوقهم على المحك، فإننا نختار حياة الناس، وليس الاقتصاد. ويجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى أن تحذو حذونا".

ووقع الرئيس الروسي يوم أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما.

المصدر: نوفوستي