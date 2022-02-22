زاخاروفا: ردود أفعال الدول الغربية على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك متوقعة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لم تفاجأ برد الفعل الغربي على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وقالت زاخاروفا مساء يوم الاثنين في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" "دعونا نعود لبعض الوقت، لأن السؤال الرئيس الآن هو: ماذا هو المنتظر؟ وكيف ستكون ردة فعل الغرب وما إلى ذلك؟ ألم نعلم كيف سيكون رد فعلهم؟ بالطبع نعلم. وأعتقد أن الشهرين الماضيين كانا دليلا واضحا للغاية. كذبوا ويكذبون وسوف يكذبون".

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ووقع الرئيس الروسي الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن سكان المنطقة يتعرضون لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014".

المصدر: "تاس"