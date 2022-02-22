 
مباشر

باريس: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد كيانات وأشخاص في روسيا

أخبار روسيا

باريس: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد كيانات وأشخاص في روسيا
Gettyimages.ru
علم الاتحاد الأوروبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg0w

أعلن قصر الإليزيه أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على كيانات وأفراد في روسيا على خلفية إعلان موسكو اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال الإليزيه في بيان له إن سيفرض عقوبات "تتناسب" مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين استقلال الجمهوريتين.

إقرأ المزيد
بايدن يعد لزيلينسكي برد أمريكي
بايدن يعد لزيلينسكي برد أمريكي "حاسم وسريع على أي عدوان روسي لاحق على أوكرانيا"

وأضاف: "القائمة قيد الإعداد، وسنستهدف عددا من الأعمال الموجودة في منطقة دونباس والمتعلقة مباشرة بالمصالح الروسية وسنعمل على تحديثها وفق التطورات".

ولفتت إلى أن مراجعة هذه العقوبات في بروكسل ستبدأ الثلاثاء.

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا