باريس: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد كيانات وأشخاص في روسيا

أعلن قصر الإليزيه أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على كيانات وأفراد في روسيا على خلفية إعلان موسكو اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال الإليزيه في بيان له إن سيفرض عقوبات "تتناسب" مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين استقلال الجمهوريتين.

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وأضاف: "القائمة قيد الإعداد، وسنستهدف عددا من الأعمال الموجودة في منطقة دونباس والمتعلقة مباشرة بالمصالح الروسية وسنعمل على تحديثها وفق التطورات".

ولفتت إلى أن مراجعة هذه العقوبات في بروكسل ستبدأ الثلاثاء.

المصدر: "أ ف ب"