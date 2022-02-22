باريس: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد كيانات وأشخاص في روسيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sg0w
أعلن قصر الإليزيه أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على كيانات وأفراد في روسيا على خلفية إعلان موسكو اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وقال الإليزيه في بيان له إن سيفرض عقوبات "تتناسب" مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين استقلال الجمهوريتين.
وأضاف: "القائمة قيد الإعداد، وسنستهدف عددا من الأعمال الموجودة في منطقة دونباس والمتعلقة مباشرة بالمصالح الروسية وسنعمل على تحديثها وفق التطورات".
ولفتت إلى أن مراجعة هذه العقوبات في بروكسل ستبدأ الثلاثاء.
المصدر: "أ ف ب"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.