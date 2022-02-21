أهم بنود معاهدتي الصداقة بين روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
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وقعت روسيا مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة فور الإعلان عن قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.
وتنص أهم بنود المعاهدتين على ما يلي:
- الدفاع المشترك.
- إجراءات مشتركة لحراسة حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
- حق طرفي كل معاهدة في استخدام البنية التحتية العسكرية والقواعد العسكرية على أراضي بعضهما البعض.
- الاعتراف المتبادل بالوثائق الصادرة عن أجهزة السلطة في البلدين.
- اتخاذ روسيا للإجراءات لدعم القطاع المالي والمصرفي في دونيتسك ولوغانسك، انطلاقا من أن الروبل الروسي يعتبر الوسيلة الأساسية للدفع والتعاملات المالية على أراضي الجمهوريتين.
- عقد المعاهدتين لمدة 10 سنوات مع إمكانية تمديدهما تلقائيا.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا يوم الاثنين 21 فبراير.
ووقع بوتين على معاهدتي الصداقة والتعاون والمساعدة مع رئيسي دونيتسك دينيس بوشيلين، ولوغانسك ليونيد باسيتشنيك.
المصدر: RT + "نوفوستي"
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