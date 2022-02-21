موسكو: رغبة واشنطن في تصعيد الموقف عبر تصريحات حول هجمات إرهابية في روسيا تدعو إلى الحيرة الشديدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن رغبة الولايات المتحدة في تصعيد الموقف في الظروف الحالية، والتصريح عن معلومات حول الإعداد المزعوم لهجمات إرهابية في روسيا تدعو إلى الحيرة.

وقالت الوزارة في بيان: "رغبة واشنطن في التصعيد، خاصة في ظل الظروف الحالية، والتصريح عن معلومات لم يتم التحقق منها حول مثل هذه القضايا الحساسة، تثير حيرة شديدة".

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وأعربت الوزارة عن أملها في "موقف مسؤول ومهني للدبلوماسيين الأمريكيين تجاه واجباتهم الرسمية".

ولم تتلقى وزارة الخارجية الروسية ولم تجد أي تأكيد لتصريحات سفارة الولايات المتحدة في موسكو فيما يتعلق بهجمات إرهابية مزعومة على الأراضي الروسية.

وأضاف البيان "بالإضافة إلى التعليقات التي سبق أن أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نصرح مرة أخرى أننا لم نتلق ولم نجد أي تأكيد للتصريحات الأمريكية".

المصدر: "تاس"