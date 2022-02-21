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هيئة الأمن الروسية: قواتنا قضت على مجموعتين تخريبيتين من أوكرانيا على حدودنا وأسرت عسكريا

أخبار روسيا

هيئة الأمن الروسية: قواتنا قضت على مجموعتين تخريبيتين من أوكرانيا على حدودنا وأسرت عسكريا
Sputnik
عنصران في قوات الحرس الحدودي لهيئة الأمن الفدرالية الروسية.
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أعلن مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، أن القوات الروسية قضت على مجموعتين تخريبيتين من أوكرانيا حاولتا التسلل لأراضي روسيا وأسرت عسكريا كان ضمنهما.

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وقال بورتنيكوف، خلال اجتماع لمجلس الأمن الفدرالي برئاسة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين: "هذه الليلة وصلت مجموعتان تخريبيتان للعسكريين الأوكرانيين إلى حدود الاتحاد الروسي من مقاطعة لوغانسك وأراضي ماريوبل".

وأضاف: "أسفر القتال الذي خاضته قواتنا للحرس الحدودي بدعم من وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على المجموعتين التخريبيتين، وجرى أسر عسكري من القوات الأوكرانية، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وشدد على أن الأوضاع على الطرف الروسي من الحدود مستقرة بشكل عام وتعمل كل الجهات المعنية بشكل مشترك على ضمان الأمن هناك.

وقد أعلن الجيش الروسي في وقت ستبق من الاثنين عن إحباط عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية جاءت من جهة أوكرانيا، ومقتل 5 متسللين على يد القوات الروسية.

المصدر: RT

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