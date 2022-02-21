البحرية الروسية تجري مناورات "البحث عن غواصات العدو" في البحر المتوسط

تجري سفن البحرية الروسية، بالتعاون مع الطيران البحري، مناورات للبحث عن غواصات في البحر الأبيض المتوسط ​​، حسبما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين:"كجزء من المناورة البحرية التي يقودها القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، قامت مفارز السفن الحربية التابعة لأساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود، بالإضافة إلى الطائرات المضادة للغواصات التابعة للطيران البحري من طراز Il-38، بإجراءات للتحقق من عدم تعقب الغواصات الأجنبية (لها) والبحث عنها في المنطقة المحددة في الأجزاء الشرقية من البحر المتوسط".

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وأضاف البيان، "تم التأكيد على أن المهام الرئيسية في هذه المرحلة من التمرين كانت البحث عن غواصة وهمية للعدو وتعقبها، وتنظيم تبادل مستمر للبيانات حول مناورة الهدف، وكذلك تطوير عناصر الاستخدام القتالي للغواصة. وعلى وجه الخصوص ، قذائف الطرادين (فارياج) و(مارشال أوستينوف)، والفرقاطتين (أميرال الأسطول كاساتونوف) و(الأدميرال غريغوروفيتش)، والسفينتين المضادتين للغواصات (أدميرال تريبوتس) و(نائب الأدميرال كولاكوف) ، وأطقم طائرات الطيران البحري للبحرية المشاركة في التدريبات".

يذكر أنه من 15 فبراير إلى 25 منه، تجري مناورات بحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.

وينصب التركيز الرئيسي للتدريبات على تحديد إجراءات قوات البحرية والفضاء لحماية المصالح الوطنية الروسية في المحيطات، وكذلك لمواجهة التهديدات العسكرية لروسيا من اتجاهات البحر والمحيطات.

المصدر: نوفوستي