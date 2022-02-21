برلماني أوروبي: المطالب الروسية بعدم توسع الناتو شرقا عادلة

أكد جوردان بارديلا البرلماني الأوروبي ورئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني بالوكالة خلال حملة مارين لوبان الرئاسية، أن مطالب روسيا بعدم توسيع الناتو شرقا عادلة.

جاء ذلك في تصريح لبارديلا لتلفزيون "BFMTV، حيث قال: "مطالب روسيا و(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين من الناتو بأنه من غير الواجب أن يقترب من حدودهم، مشروعة".

ونوه السياسي الفرنسي إلى أنه في عام 1991 أبرمت الولايات المتحدة والرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف "اتفاقا ضمنيا" بشأن عدم توسيع الناتو شرقا إلى حدود روسيا.

وأضاف بارديلا: "هذه المعاهدة لم يتم الالتزام بها، والولايات المتحدة، منذ ذلك الحين، كما كان يطلق عليها آنذاك "شرطي العالم"، تسعى جاهدة للتوسع".

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واعتبر البرلماني الأوروبي أنه من المستحيل القتال مع روسيا أو مع الولايات المتحدة، لكن يجب البحث عن نهج متوازن.

ووفقا له، فإن دور فرنسا هو السعي إلى تهدئة الوضع في أوكرانيا.

في وقت سابق، ذكرت "شبيغل" الألمانية أنه تم العثور على وثيقة أرشيفية تعود لعام 1991 في الأرشيف الوطني البريطاني، حيث أعلنت الدول الغربية أن التوسع باتجاه الشرق لتحالف شمال الأطلسي غير مقبول.

وتم اكتشاف الوثيقة، التي كانت مصنفة من قبل على أنها "سرية"، من قبل الأستاذ بجامعة بوسطن جوشوا شيفرينسون.

وتشير الوثيقة إلى اجتماع ممثلي وزارات خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الذي عقد في بون في 6 مارس 1991. حيث ناقش الاجتماع أمن بولندا ودول أخرى في أوروبا الشرقية. وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة التي أعقبت ذلك تشير إلى أن المشاركين في الاجتماع وافقوا على أن عضوية دول أوروبا الشرقية في الناتو "غير مقبولة".

المصدر: "نوفوستي"