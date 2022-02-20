الرئاسة التركية: العقوبات الغربية ضد روسيا غير مجدية وتؤدي فقط لإرجاء المشاكل

أشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إلى أن فرض الغرب عقوبات ضد روسيا على خلفية التوتر مع أوكرانيا لن يكون مجديا وسيؤدي فقط إلى إرجاء المشاكل.

وفي حديث لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، أضاف قالن أنه من الأفضل الاستماع إلى موسكو وفهم مخاوفها الاستراتيجية.

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وأضاف: "روسيا تشعر بالتهديد من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إعادة رسم الحدود وتجديد التحالفات الاستراتيجية بعد 30 عاما من انهيار الاتحاد السوفييتي".

وتابع: "العقوبات الغربية ضد روسيا في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية غير مجدية وتؤدي فقط إلى إرجاء المشاكل".

وأكد ضرورة تشكيل قواعد ومبادئ جديدة تطمئن الطرفين، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لا يعني بالضرورة الاستجابة لكافة طلبات روسيا، ولكن الاستماع لها".

واعتبر أن "الناتو" يعد "أنجح وأهم تحالف عسكري شهده العالم"، مؤكدا أن بلاده عضو رئيسي فيها.

وتابع: "لكن ذلك لا يعني أننا لن نشارك في تحالفات أخرى في آسيا الوسطى أو القوقاز أو الشرق الأوسط أو إفريقيا، أو أنه لن تكون لدينا علاقات جيدة مع روسيا أو الصين".

المصدر: "الأناضول"