هاريس: المعلومات الاستخبارية الأمريكية بشأن نية روسيا غزو أوكرانيا خلال أيام قوية وبوتين اتخذ قراره

زعمت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي أن المعلومات الاستخبارية الأمريكية حول "نية روسيا غزو أوكرانيا خلال أيام" قوية، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اتخذ قراره".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن هاريس قولها للصحفيين أثناء استعدادها للعودة إلى الولايات المتحدة بعد يومين من الاجتماعات رفيعة المستوى في مؤتمر ميونيخ للأمن إن "المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن نوايا روسيا غزو أوكرانيا في غضون أيام قوية".

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وأضافت: "بوتين اتخذ قراره.. إنها مسألة وقت".

المصدر: "بلومبيرغ"