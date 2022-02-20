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الرئاسة التركية: يجب الوصول إلى حلول وسطية وطويلة الأجل حيال مخاوف روسيا من توسع الناتو

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الرئاسة التركية: يجب الوصول إلى حلول وسطية وطويلة الأجل حيال مخاوف روسيا من توسع الناتو
Gettyimages.ru
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
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أكدت الرئاسة التركية ضرورة التوصل إلى حلول وسطية وطويلة الأجل حيال مخاوف روسيا من توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" باتجاه حدودها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في تصريح: "يجب التوصل إلى حلول متوسطة وطويلة الأجل حيال مخاوف روسيا من توسع الناتو".

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وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث الوضع الأوكراني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف قريبا.

وأضاف أن المسؤولين الأتراك على اتصال مع نظرائهم الروس ويواصلون التحضير لزيارة بوتين إلى تركيا.

المصدر: "تاس"

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