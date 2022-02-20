كاسحة الجليد النووية "أركتيكا" التابعة لـ "روساتوم فلوت" ترافق لأول مرة قافلة من السفن التجارية

انطلقت كاسحة الجليد "أركتيكا" في أول رحلة لها لمرافقة السفينتين التجاريتين "إنجينير تروبين" (Engineer Trubin) و"بوليارني كورول" (Polar King) ومساعدتهما بعبورالمحيط المتجمد الشمالي.

وانطلقت رحلة الكاسحة، الرائدة متعددة الأغراض، والتي تعمل بالطاقة النووية، من ميناء مدينة بيفيك في شبه جزيرة تشوكوتكا بأقصى الشمال الروسي، الشهر الحالي.

وتهدف مهمة الكاسحة "أركتيكا" شق جليد المحيط المتجمد الشمالي أمام السفينتين "إنجينير تروبين" و"بوليارني كورول".

وهذه هي أول حالة مشاركة كاسحة جليد نووية من المشروع الحكومي 22220 في مرافقة قافلة من السفن التجارية المتجهة من الشرق إلى الغرب. وفي السابق كانت تنتهي عمليات مرافقة السفن في هذا الجزء من المنطقة القطبية الشمالية في شهر نوفمبر الماضي تقليديا. وستساعد كاسحة الجليد "كابيتان درانيتسين" (Kapitan Dranitsyn) العاملة بالديزل والكهرباء في رحلتها هذه كاسحة الجليد النووية ""أركتيكا".

وقال ليونيد إيرليتسا، النائب الأول للمدير العام لشركة "آتوم فلوت" المسؤولة عن تشغيل وصيانة أسطول كاسحات الجليد النووية المدنية في روسيا: "ستنهي أركتيكا مهمة المرافقة هذه عند الطرف الغربي للغطاء الجليدي في بحر كارا. انطلاقا من الجزء الشرقي، ستقوم أركتيكا بمرافقة السفن على طول ممر الملاحة الشمالي. وخلال الرحلة سيتلقى قبطان كاسحة الجليد "أركتيكا" إرشادات من الإدارة المركزية للعمليات البحرية لـ "آتوم فلوت". ستخضع هذه التجربة الفريدة للدراسة من قبل قباطنة السفن وستصبح أساسًا في التخطيط لتنظيم مرافقة السفن العابرة على مدار العام في الممر البحري الشمالي".

تنفذ كاسحة الجليد النووية "أركتيكا" مهامها يجري بموجب عقد مرافقة قوافل السفن التجارية المحملة بالشحنات، الموقع في إطار تنفيذ المشروع الاستثماري واسع النطاق لتطوير موقع "بائيم" (Baim) لاستخراج خامات النحاس والذهب والموليبدنوم في منطقة التنمية الاستباقية بشبه جزيرة تشوكوتكا.

وقال المدير التنفيذي لموقع التعدين "بائيم" غيورغي فوتين: "ترسخ كاسحات الجليد النووية من مشروع 22220 ريادة روسيا في المنقطة القطبية الشمالية. كما سيسهم تنفيذ مشروع "بائيم" في تنمية الممر البحري الشمالي مستقبلا. وسيتيح تطوير المشروع زيادة تدفق البضائع بواقع 2 مليون طن. يشمل المشروع المنفذ في تشوكوتكا بناء ميناء سيعمل على مدار السنة وطريق سريع وخطوط كهرباء جديدة. في عام 2027 سينطلق مصنع تعدين ومعالجة بطاقة إجمالية تبلغ 70 مليون طن من الخام سنويًا. يندرج موقع "بائيم" ضمن استراتيجية التنمية الاجتماعية الاقتصادية للشرق الأقصى الروسي".

يتسم الوضع في شرق الممر البحري الشمالي بالظروف الملاحية الصعبة بسبب الجليد الذي تبلغ سماكته مترين في بعض الأماكن.

وقال قبطان "أركتيكا" فاسيلي غوبكين: "تتفوق كاسحات الجليد النووية متعددة الأغراض من حيث خصائصها على مثيلاتها من المشروعات السابقة". تكمن ميزتها الرئيسية في قوتها وقدرتها على المناورة وكسر الجليد وتغيير مستوى عمق المياه التي يمكن أن تبحر فيها. يؤكد قباطنة السفن التي قد رافقناها أنهم يشعرون بارتياح أكثر عندما تبحر سفنهم وراء كاسحة الجليد النووية متعددة الأغراض، لأنها تشق طريقا عريضا ومستقيما وأكبر نقاءً من الجليد، حتى يكون الإبحار خلف كاسحة الجليد النووية أكثر أمانا في المياه المغطاة بالجليد".

ومن المقرر أن تكمل "أركتيكا" مرافقة القافلة في نهاية فبراير.

المصدر: RT