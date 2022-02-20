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كوبا: نرفض بشدة الهستيريا الدعائية والإعلامية الأمريكية ضد روسيا

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كوبا: نرفض بشدة الهستيريا الدعائية والإعلامية الأمريكية ضد روسيا
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علم كوبا
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أعرب وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريلا عن إدانته لما وصفها بالهستيريا الإعلامية الأمريكية ضد موسكو، معربا عن معارضة بلاده لتوسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى حدود روسيا.

وقال رودريغيز في تغريدة عبر "تويتر": "نرفض بشدة الهستيريا الدعائية والإعلامية التي تطلقها حكومة الولايات المتحدة ضد روسيا ونعارض بشدة توسع حلف شمال الأطلسي إلى حدود هذا البلد الشقيق". 

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وكان نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس شدد مساء الجمعة على الموقف الكوبي الرافض للعقوبات الأحادية والظالمة التي يفرضها الغرب على موسكو، والمعارض لاحتمال انضمام أوكرانيا، المتاخمة لروسيا، إلى حلف الأطلسي. 

وعبر عن تضامنه مع موسكو في مواجهة حملات التضليل والحرب الدعائية المستمرة للولايات المتحدة.

 

المصدر: RT 

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