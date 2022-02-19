تركيا: جهود أردوغان مستمرة للجمع بين بوتين وزيلينسكي

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمرة للجمع بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأشار قالن في تصريح صحفي بإسطنبول إلى "أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا".

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ولفت إلى "استمرار جهود الرئيس أردوغان لحل الأزمة بين موسكو وكييف"، مضيفا أن "مقترح أردوغان للجمع بين قائدي روسيا وأوكرانيا في الواقع هو الاقتراح الأكثر أهمية وواقعية للتغلب على هذه الأزمة".

وأكد أن أردوغان اقترح اللقاء على زيلينسكي خلال زيارته الأخيرة لأوكرانيا، كما قدم المقترح ذاته لبوتين خلال اتصال هاتفي بينهما.

وتابع أن "أردوغان سيهاتف بوتين خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم عرض المقترح عليه مجددا".

وقال إن الاستعدادات مستمرة من أجل زيارة بوتين لتركيا، مضيفا: "نحن على اتصال دائم مع نظرائنا الروس".

وأردف قوله: "يجب منح الأولوية للحوار والدبلوماسية من أجل حل قضية أوكرانيا، وينبغي اتخاذ خطوات متبادلة لخفض التوتر".

وشدد على أن الأزمة في أوكرانيا ستؤثر سلبا على الجميع.

المصدر: "الأناضول"