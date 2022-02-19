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زاخاروفا ترد على المستشار الألماني بشأن المقابر الجماعية في دونباس

أخبار روسيا

زاخاروفا ترد على المستشار الألماني بشأن المقابر الجماعية في دونباس
Gettyimages.ru
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات للمستشار الألماني أولاف شولتس قال فيها إنه من "السخافة" الحديث عن وجود إبادة جماعية في دونباس.

وكتبت زاخاروفا على حسابها عبر "تليغرام": "أتوجه لزملائي في وزارة الخارجية الألمانية، في ما يتعلق بتصريحات المستشار شولتز حول (سخافة الادعاءات حول الإبادة الجماعية في دونباس)، وسنرسل لكم قريبا معلومات عن المقابر الجماعية في هذه المنطقة لتتعرف القيادة الألمانية عليها".

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وأضافت: "لا يمكننا نشر هذه المواد. أي منصة ستحظرها باعتبارها محتوى غير لائق.. لقد أرسلنا هذه المواد إلى واشنطن".

المصدر: RT 

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