نشرت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا، وفق معلومات استخبارية حصلت عليها، على خطة لهجوم أوكراني ضد دونباس للسيطرة عليها في غضون خمسة أيام.

وبحسب بيان السلطات، فإن هجوم قوات الأمن الأوكرانية مخطط من ثلاثة اتجاهات، وضمن مدة خمسة أيام.

• الهجوم الرئيسي: كراماتورسك - دبالتسيف، الوصول إلى الشيفسك ويناكيفو في 3 أيام ثم إلى الحدود الروسية في يومين.

• هجوم في اتجاه آزوف من شيروكينو وهجوم بحري من نوفوازوفسك من أجل الوصول إلى إيلوفايسك وأوليانوفسك في غضون يومين والمضي قدما في اتجاه "كراسني ليتشا" إلى الحدود الروسية.

• هجوم في اتجاه لوغانسك باتجاه مدينة الشيفسيك

ولفت البيان إلى أنه في اليوم المحدد، من المخطط تدمير المنشآت العسكرية والمدنية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على عمق 10-15 كم بضربات قوية بالمدفعية والطائرات والمروحيات والطائرات من دون طيار.

المصدر: "نوفوستي"