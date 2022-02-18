الكرملين: طرد نائب السفير الأمريكي لدى موسكو رد على الاستفزاز الأمريكي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن طرد نائب السفير الأمريكي لدى روسيا، بارت غورمان، هو " رد على الاستفزاز الأمريكي".

وأضاف بيسكوف اليوم الجمعة: "لا يمكن أن يكون هذا إجراء يستفز أحدا ما. فهذا رد على استفزاز".

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في وقت سابق أفادت الأنباء بأن موسكو أمرت نائب السفير الأمريكي، بارت غورمان بمغادرة البلاد، ردا على طرد واشنطن مستشار السفارة الروسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن قرارها إلزام نائب السفير الأمريكي لدى موسكو، بارت غورمان، بمغادرة البلاد يمثل ردا على طرد الولايات المتحدة "غير المبرر" لدبلوماسي روسي من واشنطن.

المصدر: نوفوستي