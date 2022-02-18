الكرملين: تدريبات قوات الردع الاستراتيجي المقررة غدا يجب أن لا تقلق أحدا وستجري بإشراف بوتين

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف إن تدريبات قوات الردع الاستراتيجي المقررة غدا السبت لا ينبغي أن تقلق أي طرف منوها بأنها ستكون بإشراف الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، "التدريبات وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية هي عملية تدريبية، منظمة وتجري بانتظام وبشكل اعتيادي(معتاد)، تسبقها سلسلة كاملة من الإخطارات لمختلف البلدان عبر قنوات مختلفة. كل هذا منظم بوضوح، وهذا لا يثير أي أسئلة أو مخاوف أو أي شيء".

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ونوه بيسكوف بأن هذه التدريبات ستجري بإشراف بوتين، قائلا:"الرئيس بوتين سيكون موجودا.. مثل هذه التدريبات مستحيلة بدون وجود رئيس الدولة".

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي يوم غد السبت، بقيادة بوتين، و سيتم إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وستشارك في التدريبات قوات الفضاء والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.

المصدر: نوفوستي