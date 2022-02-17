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روسيا: مستعدون لدعم أي اتفاقات بين كييف ومناطق من دونباس ضمن عملية تسوية

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روسيا: مستعدون لدعم أي اتفاقات بين كييف ومناطق من دونباس ضمن عملية تسوية
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
روسيا
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قال نائب مندوب روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مكسيم بوياكيفيتش، إن موسكو مستعدة لدعم أي اتفاقات بين ممثلي السلطات في كييف وفي مناطق معينة من دونباس كجزء من عملية التسوية.

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وشدد بوياكيفيتش خلال اجتماع للمجلس الدائم للمنظمة، اليوم الخميس، على أن روسيا تدعو دائما إلى "حوار مثمر" بين أطراف النزاع.

يذكر أن جمهوريتي "دونيتسك الشعبية" و"لوغانسك الشعبية" بمنطقة دونباس أعلنتا في 12 مايو 2014 استقلالهما بعدما صوت معظم سكان مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك بشرق أوكرانيا في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا.

واعتبرت السلطات الأوكرانية "الجمهوريتين الشعبيتين" تنظيمين إرهابيين وأعلنت بدء "عملية لمكافحة الإرهاب" في شرق البلاد، استخدمت خلالها الطائرات الحربية والمدفعية والعربات المدرعة.

ولم تعترف حتى الآن أي دولة باستقلال دونيتسك ولوغانسك، اللتين تنص اتفاقيات مينسك على بقائهما ضمن أوكرانيا مع منحهما وضعا قانونيا خاصا يحمي مصالحهما الأمنية والسياسية الأساسية، لكن روسيا لم تخف تقديمها دعما إنسانيا ومعنويا وسياسيا واقتصاديا للجمهوريتين اللتين حصل نحو 700 ألف من سكانها خلال السنوات الأخيرة على الجنسية الروسية.

المصدر: "نوفوستي" + RT

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