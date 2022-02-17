بيسكوف: يجري الاعتناء بصحة أحفاد بوتين بالشكل الصحيح على خلفية جائحة كورونا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رد على سؤال عما إذا كان أحفاد الرئيس فلاديمير بوتين لديهم أجسام مضادة لكوفيد، إن الاعتناء بصحتهم يجري بالشكل الصحيح.

وفي التفاصيل، رد المتحدث باسم الكرملين على طلب بالتعليق على إفادة ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز"غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة بأن جميع الأطفال في موسكو الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاما، لديهم أجسام مضادة للفيروس التاجي، رد بسكوف بالقول: "لا يهم كيف يتعامل الكرملين مع هذا الأمر، يجب على الخبراء تقديم تأكيداتهم، فمن الواضح أن العديد من الأطفال قد تعافوا من المرض، بما في ذلك من دون أعراض".

وردا على سؤال حول ما إذا كان أحفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديهم أجسام مضادة، قال بيسكوف: "يجري الاعتناء بصحتهم بالشكل الصحيح".

المصدر: تاس