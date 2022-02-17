مناورات لسفن أسطول الشمال الروسي في بحر بارنتس

أعلن بيان لوزارة الدفاع الروسية أن مناورة للدفاع الجوي شاركت فيها سفن تابعة لأسطول الشمال الروسي أجريت في بحر بارنتس.

إقرأ المزيد

وأفاد البيان بأن "سفن مجموعة ضاربة تابعة لأسطول الشمال أجرت في بحر بارنتس تمرينا للدفاع الجوي. وفي قسم من التمرين تم تنفيذ مهام لصد هجمات بوسائل الهجوم الجوي لعدو وهمي من قبل مجموعة من السفن السطحية بالتعاون مع طائرات الأسطول المقاتلة".

وبحسب سيناريو التدريبات، تعرضت مجموعة الضربة البحرية المكونة من الطراد النووي الصاروخي الثقيل، "بيوتر فيليكي" والفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" من الأسطول الروسي لهجوم بصواريخ كروز وطائرات معادية وهمية أثناء عبور البحر.

ونفذت أطقم السفن تمرينا مشتركا باستخدام الوسائل القتالية للأسلحة ذات التقنية اللاسلكية لاعتراض الأهداف الجوية المنخفضة الطيران ومرافقتها وتدميرها افتراضيا. وأنيط أداء دور الأهداف الجوية لطائرات سلاح الجو وقوات الدفاع الجوي لأسطول الشمال.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن تمرين إطلاق المدفعية القتالية والصواريخ المضادة للطائرات على أهداف جوية سيجري في مراحل مقبلة من التمرين.

وتشارك في التدريبات الحالية ما يصل إلى 20 سفينة حربية وسفينة دعم من أسطول الشمال، وأكثر من 10 طائرات من طيران البحرية لأسطول الشمال.

المصدر: نوفوستي