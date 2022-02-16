الكرملين: بوتين لن يرد بخطوة ممائلة على بايدن

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يرد بخطوة مماثلة بعد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الموجه للروس.

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وفي حديث مع صحفيين يوم الأربعاء، استوضح المتحدث باسم الكرملين مازحا، حين سئل عما إذا كان بوتين يخطط لخطاب مماثل لكلمة الرئيس الأمريكي، مستفسرا عما إذا كان القصد "الدعوة إلى عدم مهاجمة كندا".

وانتقل بيسكوف إلى الحديث بنبرة جادة ، فأكد: "لا، (مثل هذا الخطاب) ليس مخططا له.. لأن الرئيس أولا، يشرح باستمرار للعالم بأسره.. خلال الأسبوع الماضي كانت هناك بالفعل مؤتمرات صحفية للرئيس عدة مرات، حيث أوضح في رد على سؤال، موقف الاتحاد الروسي بشكل شامل".

وتابع المتحدث باسم الكرملين قائلا: "قد لا يكون عقلانيا أن نشرح للعالم كله لماذا لا تفعل روسيا عمليا ما يشاع وتكاد أن تطلبه منها الولايات المتحدة الأمريكية والعواصم الأوروبية"، موضحا في السياق "أنا أعني لماذا لا تهاجم روسيا أوكرانيا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد خاطب الشعب الروسي متحدثا من البيت الأبيض، حيث عبر عن عدم تصديقه أن روسيا ترغب في شن حرب على أوكرانيا، مناشدا في الوقت ذاته الشعب الروسي بقوله: "أنت لست عدونا. ولا أعتقد أنك تريد حربا دموية مدمرة ضد أوكرانيا، الدولة والشعب اللذان تربطك بهما علاقات عميقة".

المصدر: تاس