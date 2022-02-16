سبوتنيك: فرقاطات تابعة للناتو حاولت التجسس على تدريبات بحرية روسية بالمتوسط

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك عن مصدر مطلع أن سفنا حربية تابعة لحلف الناتو حاولت التجسس على سفن حربية روسية تشارك في تدريبات بالبحر المتوسط، إلا أن الوحدات البحرية الروسية أحبطتها.

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وذكر المصدر المطلع أن السفن الحربية الروسية كشفت محاولة التجسس ووضعت فرقاطات حلف شمال الأطلسي التي قامت بالمحاولة تحت مراقبتها.

يأتي ذلك فيما تتواصل أنشطة التدريب الذي تنفذه وحدات من القوات البحرية الروسية في البحر المتوسط في مجال التصدي للوحدات البحرية لعدو افتراضي، وذلك بمشاركة 15 سفينة حربية وأكثر من 30 طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي.

هذا، وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد حضر تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية في البحر المتوسط يوم 15 فبراير.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع إخباري أمريكي بأن أوساطا للمراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي اعتبرت تدريب وحدات من القوات البحرية الروسية في البحر المتوسط بمشاركة طرادات من طراز "أتلانت" بمثابة تحذير توجهه روسيا إلى الحلف.

وفي التفاصيل، نقل موقع "19 فورتي فايف" عن المراقب العسكري روبرت فارلي إشارته إلى أن الطرادين الروسيين، "مارشال أوستينوف" و"فارياغ" لم يتوجها إلى البحر المتوسط لتنفيذ أنشطة تدربية فحسب، بل إن روسيا أرسلتهما إلى البحر المتوسط لكي تحذر حلف شمال الأطلسي من مغبة تنفيذ أنشطة استفزازية أو عدوانية قرب حدودها.

المصدر: سبوتنيك