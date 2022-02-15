بوتين في لقائه مع شولتس: الردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا بخصوص ضمانات أمن روسيا

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اختتمت في الكرملين المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" الروسية

وأشارت الوكالة أن اللقاء بين الزعيمين استمر أكثر من ثلاث ساعات.

بوتين: المستشار الألماني لديه توجه لتعامل براغماتي ثنائي مع روسيا.

بوتين: الردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا بخصوص ضمانات أمن روسيا.

بوتين: أكدنا ضرورة عدم تعزيز أمن دول على حساب أمن الدول الأخرى

بوتين: تطرقنا إلى الأوضاع في أوكرانيا ولا شك أن كييف تتهرب من تنفيذ تعهداتها

بوتين: نحن لا نريد الحرب لذلك طرحنا مبادرة الضمانات الأمنية

بوتين: ما يحدث في دونباس اليوم هو هو إبادة جماعية

بوتين: روسيا يرى في الردع العسكري لها من قبل الغرب تهديدا لأمنها

بوتين: بالطبع لا نريد حربا في أوروبا وهذا هو سبب قيامنا بتوجيه مقترحاتنا إلى واشنطن والناتو

بوتين: روسيا ستواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد العام 2024

بوتين: ردود الولايات المتحدة والناتو على مقترحات روسيا تضم نقاطا يمكن لموسكو مناقشتها

بوتين: علينا عمل ما في وسعنا لتسوية النزاع في دونباس على أساس اتفاقيات مينسك

ما يجري في دونباس حاليا نقيمه بأنه إبادة جماعية

بوتين: روسيا ستتصرف وفقا لخططها وذلك حسب التطورات على الأرض، وهذا لا يتوقف علينا وحدنا

شولتس:

شولتس: علينا القيام بكل ما يمكننا القيام به من أجل توفير الطاقة

شولتس: وقع العدوان على أوكرانيا فستكون له عواقب وخيمة ولا بد من إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة

شولتش: الأمن الأوروبي لا يمكن أن يبنى إلا بالمشاركة مع روسيا

شولتس: مستعدون للتباحث مع روسيا والاتحاد الأوروبي والناتو حول أمننا المشترك

شولتس: سحب روسيا جزءا من قواتها من الحدود مع أوكرانيا إشارة جيدة

شولتس: عملية مينسك أساسية لتتوصل المفاوضات إلى نجاح

يتبع..