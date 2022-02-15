زاخاروفا توجه نصيحة مستعينة بفيديو: تعلموا من لافروف!

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مقطع فيديو ظهر فيه وزير الخارجية سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي وهو يجيب بلغة الإيماءات.

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واستعان رئيس الدبلوماسية الروسية أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين بتعابير الوجه، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظم في أعقاب مباحثات أجراها مع زبيغنيو راو، وزير الخارجية البولندي، والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكتبت زاخاروفا تعليقا على المشهد تقول: "نظرا لأن الكلمات لا تصل إلى الشركاء الغربيين بشكل جيد، فمن الضروري استخدام بصورة نشطة، تعابير الوجه والإيماءات والغمزات عند الإدلاء بالإجابات. تعلموا من لافروف".

المصدر: نوفوستي