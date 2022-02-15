الكرملين: مباحثات بوتين وشولتس ستكون مطولة

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء في الكرملين ستكون مطولة.

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وأشار بيسكوف في تصريح للصحفيين إلى أن الكرملين يأمل بإجراء مفاوضات بناءة وعملية ومفيدة إلى أقصى حد.

وبهذا الشأن قال المتحدث باسم الكرملين: "يمكن الافتراض أن مفاوضات بوتين وشولتس، ستكون طويلة، وهناك الكثير من الموضوعات للمناقشة، بما في ذلك التوتر غير المسبوق في أوروبا، وموضوع الضمانات الأمنية لروسيا"، مضيفا أن العديد من الموضوعات تمس أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفت بيسكوف إلى أن بوتين وشولتس يجريان محادثات كي يناقشا ويشرحا لبعضهما البعض مقارباتهما بشأن "القضايا الملتهبة"، ولا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا.

المصدر: تس